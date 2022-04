Milan, Gazidis verso l’addio. Mercato, extra budget da Investcorp

Tante le notizie sul Milan in questa mattina del 19 aprile 2022. In primo piano la cessione del club, che potrebbe avvenire in sole due settimane. Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, potrebbe fare un passo indietro. Investcorp, intanto ha pronti 300 milioni da investire sul mercato. Stasera però c'è anche la Coppa Italia, con Pioli che sembra aver deciso la formazione da opporre ai nerazzurri.