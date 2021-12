Milan, Garcia: “Kamara è un regista perfetto per me, di grande prospettiva”

Da tempo il Milan ha puntato Kamara, di cui ha parlato Garcia, ex allenatore del Marsiglia, che potrebbe perdere a zero il giocatore.

Si avvicina il mercato di gennaio e il Milan guarda anche al futuro. I rossoneri da tempo hanno messo gli occhi su Boubacar Kamara, francese classe 1999 del Marsiglia, che ha il contratto in scadenza. Ciò significa che può accordarsi già da ora a zero per il prossimo anno e il Milan è pronto a cogliere l'occasione. Anche perché la richiesta del club francese è sempre stata di 25 milioni. Di lui ha parlato Rudi Garcia, ex allenatore del Marsiglia, ai microfoni della Gazzetta: "Kamara è un giocatore di grande prospettiva. È bravo nel contrastare gli avversari, perché è anche forte nei duelli. Sa recuperare tanti palloni e vede bene il gioco, anche come primo rilanciatore. Insomma, per me è un regista perfetto. Deve migliorare nel rapporto con i gol".