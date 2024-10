Milan, Gabbia sempre più vicino a una convocazione in Nazionale. Il punto

Il 2024 si sta rivelando un anno speciale per Matteo Gabbia. Dopo il suo ritorno a gennaio dal prestito al Villarreal, il difensore del Milan ha cambiato radicalmente la sua carriera. Con Stefano Pioli prima e ora con Paulo Fonseca in panchina, Gabbia è riuscito a imporsi come titolare, diventando uno dei giocatori più affidabili del reparto difensivo. Il momento clou è stato il gol vittoria segnato nel derby contro l'Inter, che ha definitivamente convinto il tecnico portoghese a puntare su di lui.