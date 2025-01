QUI TORRES — I sardi si sono messi alle spalle il periodo più difficile della loro stagione, quello delle quattro sconfitte consecutive tra campionato (Entella, SPAL e Ascoli) e Coppa Italia, proprio contro i rossoneri. Nell'ultimo mese, infatti, sono arrivate tre vittorie e un pareggio, risultati che hanno consolidato il quarto posto in classifica dei sassaresi. Lo scorso weekend è arrivato il successo più pesante, l'1-0 sul Pescara, che ha però lasciato in eredità il grave infortunio occorso a capitan Scotto, ai box per i prossimi due mesi dopo un trauma al ginocchio sinistro. Per il resto non cambiano i punti di riferimento, a partire dall'esperienza di Fischnaller (9 gol in stagione). Squalificato Masala, torna a disposizione Giorico.

"Contro il Milan Futuro non sai mai che squadra vai ad affrontare, perché cambiano spesso", le parole di Alfonso Greco in conferenza stampa. "Servirà la giusta concentrazione, non dovremo lasciare niente al caso: il segreto, in questo campionato, è la continuità. I rossoneri hanno tanto talento e non valgono l'attuale classifica. Servirà una grande Torres".

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App e acmilan.com.

QUI SERIE C — Milan Futuro-Torres sarà diretta da Giuseppe Vingo, arbitro della sezione di Pisa. Il fischietto toscano ci ha già arbitrato in questa stagione, in occasione di Rimini-Milan Futuro a settembre. A completare la designazione i guardalinee Storgato (Castelfranco Veneto) e Roncari (Vicenza) oltre al quarto ufficiale Bonasera (Enna).

Due anticipi al venerdì hanno aperto il programma della 22ª giornata: Lucchese-SPAL 2-3 e Perugia-Carpi 1-0. Sabato 11 si giocano, alle 17.30, Pescara-Rimini, Sestri Levante-Pontedera e Ternana-Gubbio. La giornata si chiuderà domenica 12: alle 12.30 Milan Futuro-Torres; alle 15.00 Ascoli-Virtus Entella e Campobasso-Pianese; alle 17.30 Arezzo-Pineto e Vis Pesaro-Legnago.

Ecco la classifica: Virtus Entella 44; Ternana (-2) 42; Pescara 41; Torres 39; Vis Pesaro e Arezzo 36; Rimini 29; Pineto 28; Perugia* 27; Pianese, Ascoli, Campobasso e Carpi* 26; Gubbio 25; SPAL* (-3) 23; Pontedera 21; Lucchese* 19; Milan Futuro 17; Sestri Levante 16; Legnago 14. (* = una partita in più). LEGGI ANCHE: Milan Primavera fermata dall'Atalanta. Ecco le pagelle dei rossoneri>>>