Milan Futuro-SPAL: dove vederla in diretta tv e streaming

A Solbiate Arno andrà in scena una sfida cruciale tra Milan Futuro e SPAL. Ecco dove vedere il match in diretta tv e streaming

Francesco Camarda e i suoi compagni si trovano in fondo alla classifica, mentre la SPAL è in ripresa. A Solbiate Arno andrà in scena una sfida cruciale tra Milan Futuro e SPAL.

Il match, valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, si disputerà giovedì alle ore 18:30. La gara è particolarmente delicata per i giovani rossoneri, che stanno affrontando un inizio di stagione difficile, con appena due punti conquistati finora. Diversa la situazione della SPAL, che viene da due vittorie consecutive, risollevandosi dopo un avvio complicato, in cui aveva raccolto solo un punto nelle prime tre partite.