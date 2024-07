Milan Futuro, esordio in Coppa Italia contro il Lecco: ecco data e orario

Il Milan Futuro ha scoperto la data e l'orario del suo esordio ufficiale, ma in Coppa Italia Serie C: ecco quando giocheranno i rossoneri

Sembra ormai solo una questione di tempo, ma il Milan Futuro è pronto ad affrontare le insidie della Serie C. Il progetto dei giovani rossoneri, presentato e spiegato quest'oggi anche da Zlatan Ibrahimovic, si trova di fronte al primo passo di una grande sfida. Intanto, in attesa di vederli in campo, scopriamo la data e l'orario di quello che sarà l'esordio del Milan Futuro, ma in Coppa Italia.