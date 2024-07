Milan Futuro, il responsabile è Jovan Kirovski: profilo e carriera

Jovan Kirovski, Sport Development Director del Milan, sarà il responsabile del Milan Futuro, Seconda Squadra che militerà in Serie C

(fonte: acmilan.com) "Nato a Escondido, in California, nel 1976, Jovan Kirovski è stato un calciatore e Direttore Tecnico dei Los Angeles Galaxy in MLS (Major League Soccer), oltre che il primo calciatore americano a vincere una Uefa Champions League. Ha vinto la MLS Championship come calciatore, collaboratore e come Direttore Tecnico.

Club career

Jovan Kirovski, nel 1992, viene selezionato per giocare nelle giovanili del Manchester United dove rimane fino al 1996. L’anno successivo, firma per il Borussia Dortmund trasferendosi in Bundesliga per quattro stagioni. In Germania, con il Dortmund vince la Champions League nella stagione 1996-97.