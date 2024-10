Milan Futuro-Pineto, dove vedere la partita in diretta tv o streaming

Ieri si sono disputate ben cinque partite nel girone B della Serie C, dando vita a un emozionante 12° turno ricco di sorprese e intensità. Le squadre si stanno contendendo punti cruciali per migliorare la loro posizione in classifica, rendendo ogni incontro fondamentale per le ambizioni stagionali. Oggi, alle ore 18:30, il Milan Futuro scenderà in campo al Vismara per affrontare il Pineto, in una sfida che si preannuncia interessante.