Milan Futuro, Camarda a disposizione di Bonera contro il Pineto Calcio

Francesco Camarda , ieri sera, ha giocato uno spezzone del big match di Serie A Milan-Napoli ed oggi pomeriggio, invece, sarà a disposizione del Milan Futuro . Oggi, alle ore 18:30 , il Milan Futuro ospiterà infatti il Pineto Calcio in occasione della dodicesima giornata del Girone B della Serie C 2024/2025 .

Daniele Bonera, allenatore dei rossoneri, potrà contare sul talento di Camarda, che la scorsa settimana è diventato il calciatore più giovane nella storia del Milan, nonché il più giovane italiano, ad aver esordito in Champions League. In quella partita, giocata contro il Bruges, Camarda aveva segnato anche un gol che è stato tolto dal VAR per fuorigioco.