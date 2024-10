In questi minuti si sta giocando Milan Futuro-Legnago Salus, match valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie C 2024/2025 e in tribuna è presente un ospite importante. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, sugli spalti c'è anche Zlatan Ibrahimovic, che nel corso delle prime uscite dei rossoneri spesso ha presenziato. Insieme a lui anche un ex calciatore che per diversi anni ha giocato nel Milan. Si tratta di Massimo Oddo. Da capire il motivo della sua presenza, dal momento in cui ad oggi è senza panchina.