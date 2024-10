Esordio da dimenticare in Serie C per Fodé Ballo-Touré in occasione di Milan Futuro-Legnago: ecco cos'è successo al terzio senegalese

Fabio Barera Redattore 20 ottobre 2024 (modifica il 20 ottobre 2024 | 19:18)

Esordio decisamente da dimenticare per Fodé Ballo-Touré in Serie C, in occasione di Milan Futuro-Legnago Salus. Il terzino rossonero, infatti, era tornato ad allenarsi con l'Under 23 rossonera qualche giorno fa dopo essere stato messo fuori rosa anche per il suo comportamento nel corso della sessione estiva di calciomercato. Nessuno probabilmente si aspettava una sua titolarità sin da subito. E invece Daniele Bonera ha scelto di lanciarlo subito dal 1', nella speranza che la sua esperienza potesse dare una mano a questa squadra, in crisi di risultati e in fondo alla classifica.