Milan, quale futuro per Gazidis con la nuova proprietà? Le ultime | News

Il Milan potrebbe presto cambiare proprietà: con l'arrivo di Investcorp sarà da definire anche il futuro di Ivan Gazidis

Con ogni probabilità, il Milan avrà un nuovo proprietario. Come ben si sa, infatti, il fondo Elliott sta lavorando per cedere le quote del club ad Investcorp per circa 1.8 miliardi di euro. Una grande cifra che, di conseguenza, induce a pensare che la nuova proprietà potrebbe rendere ancora più grande il Diavolo.

Con l'arrivo del fondo mediorientale, non sarebbe in bilico il futuro di Paolo Maldini, Ricky Massara e Geoffrey Moncada, anche se in realtà i tre sono in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Secondo quanto riferisce 'La Repubblica', non si può dire lo stesso per Ivan Gazidis, il quale è in scadenza a novembre 2022. Dunque il suo futuro verrà definito dalla nuova proprietà una volta acquisito il Milan. Milan, le top news di oggi: esclusiva Cattaneo, Leao dice addio?