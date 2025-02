Milan Futuro, colpo per la salvezza. Tre punti d’oro contro la Spal

( fonte: acmilan.com ) - Riecco la vittoria in campionato. Sporca, meritata, pesante. Finalmente. Milan Futuro batte 2-1 la SPAL ed espugna lo stadio Mazza di Ferrara in un pomeriggio delicato e fondamentale. È il primo successo nel 2025 per la squadra di Mister Bonera, il ritorno al successo da dicembre e in gare esterne perfino da ottobre. A decidere sono stati i gol di Magrassi che aperto le marcature a ridosso dell'intervallo e Quirini che ha rimesso le distanze nel cuore della ripresa dopo il provvisorio pareggio biancazzurro regalandosi la prima gioia in maglia milanista.

Una bella prestazione, convincente, di attenzione e applicazione, nella quale sono emersi i segnali di crescita del gruppo, supportato dalla campagna rafforzativa proveniente dal mercato. Il Diavolo nella 25ª giornata di Serie C riesce a darsi una scossa importante, non ancora evidente in termini di posizione di classifica - rimane la 18ª, salendo a quota 22 punti - anche se permette di accorciare proprio sulla SPAL e non solo in attesa del weekend. Energia positiva verso l'immediato presente della stagione, in vista di un nuovo crocevia in programma sabato 8 febbraio alle 15.00, quando al Chinetti di Solbiate Arno arriverà la Lucchese.