Milan Futuro, arriva l’Arezzo: ecco la preview della partita

( fonte: acmilan.com ) - Il Milan Futuro si prepara a ospitare l'Arezzo per la 14ª giornata del Girone B di Serie C. In casa rossonera la voglia di tornare alla vittoria anticipa l'incontro con i toscani, avversario di prestigio e attrezzato per disputare un campionato di primo piano. Si gioca domenica 10 novembre alle ore 15.00 al Chinetti (biglietti), avviciniamoci al fischio d'inizio con la nostra Match Preview.

QUI MILAN FUTURO

Il Milan Futuro vuole ritrovare il successo dopo il pari esterno con il Pontedera e il passo falso casalingo con il Pineto, prima ancora la bella vittoria sul campo del Perugia. Per tornare a far rispettare il fattore casa, ecco la sfida contro un avversario di valore ed esperto nella categoria come l'Arezzo, match che rappresenta anche un test di maturità per i ragazzi di Mister Bonera che hanno bisogno di punti per risalire una classifica corta ma che non aspetta nessuno. Finora sono mancati proprio i punti in casa, per provare a cambiare questa tendenza serviranno coraggio e spensieratezza. Ultimo turno di stop per Minotti.