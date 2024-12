Milan, Fonseca a Milanello: svuota l’armadietto, saluta tutti e se ne va

Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan: ufficiale l'esonero dall'incarico. Ma in tarda mattinata è arrivato a Milanello per i saluti

Daniele Triolo Redattore 30 dicembre 2025 (modifica il 30 dicembre 2025 | 11:51)

Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. La dirigenza ha comunicato ieri notte, in via ufficiosa, l'esonero al tecnico portoghese, che il Diavolo aveva ingaggiato lo scorso 13 giugno in sostituzione di Stefano Pioli. Oggi, poi, è arrivata anche l'ufficialità della separazione, con tanto di comunicato diffuso dal club di Via Aldo Rossi.