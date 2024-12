Esonero per Fonseca: interessante clausola ‘salva-Milan’ nel contratto

Ieri sera, dopo aver pareggiato 1-1 in casa contro la Roma , il Milan ha comunicato a Paulo Fonseca l' esonero . Queste voci hanno iniziato a circolare anche durante il match tra rossoneri e giallorossi ed il portoghese, dopo aver lasciato San Siro, ha confermato che la sua avventura sulla panchina del Diavolo è terminata. Il nuovo tecnico del Milan sarà un suo connazionale: Sergio Conceicao , che in Serie A ha giocato con le maglie di Lazio, Parma ed Inter .

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport ed esperto di calciomercato, ha riportato su Instagram una postilla riguardante il contratto di Fonseca col Milan. A causa dell'esonero, infatti, il portoghese non percepirà tutto lo stipendio fino al 2027, anno in cui sarebbe scaduto il suo contratto in rossonero.