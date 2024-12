"Se in estate hai Antonio Conte o Roberto De Zerbi sotto 'Casa Milan' e scegli Fonseca significa che non conosci la Serie A e non conosci il valore del Milan". Così ha esordito Criscitiello, in un attacco chiaramente rivolto al management del club di Via Aldo Rossi. I due allenatori italiani, tra l'altro, stanno facendo le fortune del Napoli e dell'Olympique Marsiglia in questa stagione.