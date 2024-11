Milan, Biasin: “Fonseca mi piace, ma secondo me deve …”

Ecco le parole del giornalista: "Intanto sono molto in difficoltà perchè credo di avere di fronte il più grande conoscitore di Milan vivente (riferito a Carlo Pellegatti), mio padre è un grande milanista e Carlo lo sa. Se lui mi dice queste cose, io le devo prendere per buone. A me Fonseca piace tanto come uomo e nell'ultimo mese e mezzo se n'è sentite dire di tutti i colori. Una frase che lui ha detto dopo la strepitosa partita di Madrid sia la chiave di svolta. Cioè lui dice che 'è più facile giocare contro il Real Madrid che contro il Monza perchè in Italia c'è tatticismo...'. Secondo me Fonseca deve imparare un pochino a sporcarsi le mani, cioè ad abdicare rispetto al suo credo che è molto bello vista la partita dell'altra sera. Ma se vuoi fare strada nel campionato in Italia, devi capire che ci sono partite dove devi cambiare qualcosa". LEGGI ANCHE: Milan, Pavlovic è l'acquisto più deludente del mercato: errori tattici e non solo