AC Milan e Fondazione Milan a sostegno di ‘Pane Quotidiano’ | News

Il Club e la fondazione rossonera donano all’associazione un furgone per la consegna di razioni alimentari a persone con disabilità in tutta Milano

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - AC Milan e Fondazione Milan concretizzano la donazione in favore di Pane Quotidiano effettuata nell’ambito del progetto “Assist per Milano”, contenitore delle iniziative rossonere realizzate in occasione dello scorso Natale, consegnando all’associazione un furgone con il quale svolgere le attività di distribuzione di beni alimentari a persone con disabilità su tutto il territorio di Milano.

Presso la sede di viale Toscana, 28, a Milano, una delegazione guidata dal Brand Ambassador Daniele Massaro ha incontrato i responsabili e i volontari di Pane Quotidiano, che da oltre 120 anni opera nella città di Milano distribuendo gratuitamente pasti a circa 3.500 persone ogni giorno. Nel 2021, l’associazione è riuscita a consegnare oltre un milione di borse alimentari alle fasce più povere di popolazione e a persone in stato di bisogno.

La crisi economica e sanitaria degli ultimi anni ha accresciuto il numero di persone in condizioni di povertà e accentuato le difficoltà di chi già versava in situazioni di indigenza. Secondo le stime Istat, sono circa 5,6 milioni gli italiani considerati in povertà tra il 2020 e il 2021, un valore aumentato di ben un milione rispetto al 2019.

L’iniziativa sposa appieno i valori propri del DNA Milan, sintetizzati all’interno del manifesto RespAct per equità sociale, uguaglianza e inclusività, come quelli di Fondazione Milan, che attraverso il programma Assist sposa progettualità fondate sulla grande capacità di educare, aggregare e ispirare dello sport, rispondendo ai bisogni della collettività e in particolare di chi si trova in situazioni di disagio e schierandosi con tutti i bambini e i ragazzi ostacolati da urgenti questioni sociali come la povertà, la violenza e la discriminazione.

Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, ha dichiarato: "Per noi è bello e importante poter essere vicini alle persone che ne hanno più bisogno, soprattutto nella città dove il Milan e Fondazione Milan hanno le proprie radici. In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, il Club ribadisce attraverso questa donazione il proprio impegno a tutela della famiglia rossonera e dell'intera comunità".

