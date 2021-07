Milan, focus sul nuovo numero nove rossonero Olivier Giroud | News

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo attaccante del Milan Olivier Giroud. Il focus sull'ormai ex centravanti del Chelsea

Olivier ha giocato le ultime tre stagioni e mezzo con la maglia del Chelsea , nelle precedenti cinque e mezzo (dal luglio 2012 al gennaio 2018) aveva invece vestito quella dell' Arsenal . Tra Gunners e Blues ha segnato 90 reti in 255 partite di campionato , fornendo anche 32 assist. Degno di nota anche il suo fatturato in campo internazionale: 44 presenze, 19 gol e 6 assist in Champions League (qualificazioni comprese), 15 reti e 5 assist in 22 apparizioni in Europa League , competizione che ha vinto con il Chelsea e di cui è stato capocannoniere nella stagione 2018/19 con 11 reti.

Giroud è un attaccante affidabile, di piede mancino, riconoscibile per eleganza e potenza. Da ragazzo si è sempre ispirato a Shevchenko e Ibra, è emerso sempre più come un giocatore funzionale alla squadra, capace di dialogare con i compagni e allo stesso tempo di rivelarsi un goleador. Un calciatore in grado di essere spesso decisivo - e volendo anche spettacolare - nei momenti caldi, come dimostrato dalla rete in rovesciata all'Arena Națională a Bucarest negli Ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Nella fase a gironi della competizione si era invece distinto per un poker contro il Siviglia.