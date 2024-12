Milan-Emirates, arriva il debutto della speciale livrea rossonera: i dettagli

I passeggeri di First e Business Class che volavano sulla tratta New York JFK – Milano l'8 dicembre hanno potuto godere di un modello di aeromobile Emirates A380 per il 125° anniversario dell'AC Milan posizionato su ogni sedile. I tifosi dei Rossoneri e di Emirates possono anche acquistare i propri modelli di aeromobile in edizione limitata con la livrea celebrativa sul sito Web Official Emirates Store .