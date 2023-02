Milan, Florenzi vede la luce in fondo al tunnel: obiettivo Tottenham

Il Milan sta vivendo un periodo a dir poco negativo, avendo rimediato due sconfitte nelle ultime uscite, ma anche quando non ha perso non si può dire che abbia proposto una buona trama di gioco. Nonostante questo momento difficile che riguarda prettamente il campo, arrivano comunque notizie incoraggianti almeno dall'infermeria.

Milan, Alessandro Florenzi potrebbe rientrare per il Tottenham

Secondo quanto riferito da Tuttosport in edicola questa mattina, infatti, sembrerebbe che sia sulla via del ritorno Alessandro Florenzi. Il terzino ex Roma starebbe puntando agli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Tanto, a questo proposito, lo si capirà dalla lista UEFA, che verrà consegnata in data odierna. Milan, l'esito degli esami strumentali su Bennacer >>>