Milan, ascoltato Florenzi: conferma di non aver scommesso sul calcio

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, ha parlato questo pomeriggio in procura, confermando si non aver mai scommesso sul calcio

Questo pomeriggio, come anticipato in precedenza, Alessandro Florenzi è stato ascoltato in Procura federale per le accuse relative al caso scommesse. Il calciatore del Milan, come riferito dai colleghi di 'Sky Sport', avrebbe parlato con il procuratore Chinè confermando quanto detto alla Procura di Torino. Avrebbe quindi scommesso su siti illegali, ma mai sul calcio. LEGGI ANCHE: Milan-Frosinone, le probabili formazioni: Krunic in difesa >>>