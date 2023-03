Milan, torna Florenzi: quanto può essere utile con il nuovo modulo?

Florenzi e il nuovo modulo

Florenzi torna a disposizione del Milan in un momento particolare: la squadra ha cambiato assetto, passando da una difesa a 4 a uno a 3. Per questo, i terzini sono stati alzati fino a centrocampo e giocano a tutta fascia. Questa potrebbe essere l'occasione ideale per Florenzi. Il terzino, infatti, con la Roma ha spesso giocato in avanti come vero e proprio esterno offensivo, anche segnando. Nella sua migliore stagione in giallorosso dal punto di vista realizzato, ha segnato 7 gol in Serie A (nella stagione 2015/16 dati transfermarkt). Quando ha giocato più in basso, i gol sono quasi spariti. In quel ruolo, Junior Messias sta facendo molto bene, ma Florenzi potrebbe aiutarlo. La sua corsa, difesa e voglia, si vanno ad incastrare perfettamente in questo nuovo ruolo. La sua indole offensiva, inoltre, potrebbe essere molto importante. Certo, Florenzi dovrà recuperare pian piano il ritmo gara per questo, almeno per il momento, potrebbe vedere pochi minuti sul campo da gioco. Vedremo se già nella prossima partita contro la Fiorentina, Florenzi tornerà in campo con la maglia del Milan. Un recupero importante per i rossoneri, che potrebbero recuperare un jolly tattico non da poco.