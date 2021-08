Milan, Florenzi: “Giocare la Champions League è l’obiettivo minimo”

Si è presentato in conferenza stampa Florenzi, nuovo acquisto del Milan. Ecco le sue parole sulla Champions League, che i rossoneri ritrovano

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione di Alessandro Florenzi, nuovo acquisto del Milan. Laterale destro classe 1991, arriva dalla Roma. Il Milan lo ha preso in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Un grande affare per i rossoneri. In conferenza, Florenzi ha parlato del Milan di nuovo in Champions League e di come sia un obiettivo da seguire sempre. Ecco le sue parole su questo argomento: "Deve essere l'obbiettivo minimo del Milan tornare a giocare con stabilità la Champions League. Lo vogliono i tifosi, lo vuole la squadra e lo vuole la società". Qui invece tutte le sue dichiarazioni in conferenza stampa >>>