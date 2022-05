Milan, Florenzi punta la convocazione per il match contro il Verona | News

Alessandro Florenzi sempre di più verso la via del recupero: il terzino del Milan potrebbe essere convocato per il match contro il Verona

Buone notizie dall'infermeria di Milanello. Dopo aver svolto allenamento personalizzato nei giorni scorsi, secondo 'calciomercato.com' Alessandro Florenzi si rivisto in campo e con la palla al piede. Il terzino del Milan , come ben si ricorda, è stato operato al menisco ad inizio aprile. Un intervento chirurgico che lo ha tenuto ai box per quasi un mese, con il giocatore che continua il suo lavoro di recupero.

Il fatto di aver già sostenuto allenamenti con il pallone è molto incoraggiante sia per Florenzi stesso che per il Milan. Talmente incoraggiante che non è da escludere che il numero 25 rossonero possa essere convocato per la partita contro il Verona, in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio 'Bentegodi'.