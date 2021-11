Milan, Florenzi contro Calhanoglu: il terzino è il nuovo idolo della Sud

Alessandro Florenzi è diventato ll nuovo idolo dei tifosi del Milan dopo quanto successo nel derby con Hakan Calhanoglu

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Alessandro Florenzi. L'ex Roma è diventato il nuovo idolo dei tifosi del Milan. Il motivo? Ovviamente quanto è successo nel derby. Hakan Calhanoglu, dopo aver segnato su calcio di rigore, ha messo le mani dietro le orecchie per dire di fatto alla Curva Sud: "Non vi sento più". A quel punto è entrato in scena Florenzi, che ha difeso i suoi tifosi.