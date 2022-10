Milan, Florenzi accolto nel Bronx dagli Yankees su Twitter così

Ieri in occasione della partita che il Milan ha poi vinto contro la Juventus, a New York c'era Alessandro Florenzi per vivere la sfida con i tifosi milanisti statunitensi. I rossoneri presenti hanno potuto vedere e toccare la coppa dello Scudetto e ovviamente è uno dei primi passi per far crescere il marchio Milan oltre oceano. Un percorso iniziato dalla nuova proprietà, che, come noto, vede anche i New York Yankees tra i finanziatori. Ecco perché poco fa su Twitter la squadra di baseball ha pubblicato due foto con Florenzi, dandogli il benvenuto nel Bronx, quartiere della metropoli di cui è la squadra. Scambio di maglie e tanti sorrisi. Leggi tutte le notizie più importanti di oggi in casa rossonera >>>