Milan-Fiorentina, Sacchi svela: “Un episodio mi ha commosso…”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha raccontato un episodio che gli è rimasto impresso nella gara tra i rossoneri e la Fiorentina

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Sacchi si è soffermato su un episodio accaduto nella scorsa settimana tra Milan e Fiorentina: "Il pubblico ha dimostrato di apprezzare questa lunga volata. Domenica scorsa guardavo in televisione la partita del Milan contro la Fiorentina: San Siro strapieno, hanno inquadrato persino un bambino, tifoso rossonero: sullo 0-0 si faceva il segno della croce. Mi sono commosso. La gente ha bisogno di emozioni, e il calcio ha il dovere di dargliele: è la sua prima missione". Intanto Maldini vuole un grande talento che si sta mettendo in mostra