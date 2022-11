Milan-Fiorentina 2-1, Pioli cambia e vince: scelte tattiche aggressive

Il Milan batte la Fiorentina per 2-1. Il tecnico rossonero Stefano Pioli cambia ancora e vince nel recupero

Emiliano Guadagnoli

Il Milan vince contro la Fiorentina per 2-1. La prestazione poco brillante e gli episodi da moviola, hanno un po' tolto la luce sulle scelte pre e durante la partita di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero cerca ancora una volta, una chiave tattica diversa, stavolta per battere la Viola.

Milan-Fiorentina 2-1, le scelte di Pioli — L'allenatore del Milan Stefano Pioli, cambia ancora gli uomini in campo alla ricerca del gioco e con l'intento di mettere in difficoltà la Fiorentina. Dal primo minuto le scelte sorprendono: in difesa Malick Thiaw viene preferito a Simon Kjaer. Scelta tecnica, in quanto il danese è in forma e pronto a giocare.

Sorprese anche in avanti con Brahim Diaz a destra e Rade Krunic come trequartista. Tre mosse che, questa volta, non hanno dato la spinta sperata dal tecnico rossonero. Krunic completamente nullo nella fase offensiva. Brahim Diaz avulso dal gioco e poco propositivo. Mentre Thiaw gioca una partita da 6.

Le mosse tattiche di Pioli, però non si fermano qui. Nel secondo tempo cambia, cercando la giusta scintilla che possa accendere il Milan. I tre giocatori citati sono proprio quelli che escono dal campo. In difesa sposta Kalulu centrale e butta sulla destra Sergino Dest. Un'ottima mossa: il terzino entra con voglia e decisione, mettendo sul campo spinta e un dribbling sul breve molto buono.

A centrocampo toglie Krunic e butta nella mischia Aster Vranckx. Mossa che deciderà la partita. Il belga regala frizzantezza e luce all'attacco del Milan. Il centrocampista si trova benissimo in mezzo alle linee trovando gli spazi giusti. Suo il cross che causa l'autogol di Milenkovic.

In attacco, al posto di Brahim Diaz entra uno spento Origi. Alla fine sarà Ante Rebic a mettere la carica necessaria in avanti. Farà discutere durante la sosta, la scelta di lasciare in panchina Charles De Ketelaere. Stefano Pioli cambia il suo Milan e, anche se in corsa, trova la chiave giusta per la vittoria.