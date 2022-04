Milan-Fiorentina, nessun dubbio sulla presenza di Ibrahimovic

Nessun problema per Zlatan Ibrahimovic, che ci sarà in Milan-Fiorentina. Da valutare invece le condizioni di Ismael Bennacer

Ibrahimovic ha svolto un allenamento differenziato, ma la sua presenza in campo non è discussione. Partirà titolare Olivier Giroud, con Ibra pronto a entrare nel secondo tempo. Il suo apporto e il suo carisma può essere decisivo in questo finale di stagione. Da capire invece le condizioni di Ismael Bennacer, che ieri ha lavorato con il pallone. Se oggi sarà in gruppo allora sarà disponibile per la gara contro i viola, in caso contrario le chance diminuiranno.Intanto il Milan ci prova per un grande attaccante.