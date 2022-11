Milan-Fiorentina, le curiosità sulla partita di domani

Le statistiche rossonere verso la 15ª giornata di Serie A che prevede Milan-Fiorentina, alle 18:00 in casa: ultima partita dell'anno.

Stefano Bressi

Fa ancora effetto: Milan-Fiorentina, domenica 13 novembre alle 18.00, manderà già in archivio il 2022 rossonero. La sosta per il Mondiale è alle porte, non siamo ancora a metà campionato ma l'appuntamento di San Siro è comunque delicato e importante; a maggior ragione perché appena prima di staccare la spina della Serie A fino a gennaio. Ecco le principali curiosità legate alla nostra 15ª giornata:

BUON AUSPICIO

La Fiorentina è la squadra contro la quale il Milan ha segnato più gol nella sua storia in Serie A (257). I rossoneri hanno vinto 75 delle 164 gare contro i viola (44N, 45P), solo contro la Roma (78) hanno fatto meglio. La Fiorentina è anche la formazione contro la quale il Milan ha conquistato più vittorie casalinghe in Serie A (49 su 82).

LIETO FINE

I rossoneri hanno vinto entrambi gli ultimi match dell'anno solare in campionato, nel 2021 (v Empoli) e nel 2020 (v Lazio) e potrebbero ottenere almeno tre successi di fila considerando l'impegno conclusivo dell'anno solare in Serie A per la prima volta dai cinque tra il 1964 e il 1968.

MOTORE, CIAK, AZIONE

Finora solo il Napoli (257) ha tentato più tiri totali di Milan (239) e Fiorentina (225) in questa di Serie A. Le dieci reti più recenti dei rossoneri in campionato sono arrivate tutte su azione; in generale, il Milan è la squadra che ha realizzato più gol su azione in questo campionato (24).

PILASTRI ROSSONERI

Leão è a -1 dal diventare il quarto con più di cinque reti in almeno quattro stagioni di fila in Serie A con il Milan (dopo Weah, Kaká e Pato). Rafa ha segnato due reti in tre sfide contro la Fiorentina, entrambe proprio a San Siro - uno di questi gol, il 29 settembre 2019, è stato il suo primo nella competizione. Giroud ha realizzato quattro gol nei suoi ultimi quattro match con il Milan tra Serie A e Champions League; i rossoneri hanno vinto diciassette delle diciotto volte in cui Olivier ha segnato in tutte le competizioni. A partire dalla scorsa stagione, solo Bensebaïni (otto) ha segnato più gol di Hernández (sette) tra i difensori nei maggiori cinque campionati europei; con la rete allo Spezia, Theo è diventato il terzo difensore nella storia rossonera a segnare almeno venti gol in Serie A dopo Paolo Maldini (29) e Aldo Maldera (27).

PIOLI IS ON FIRE

Tra il 2017 e il 2019 Stefano Pioli ha collezionato 69 panchine da allenatore della Fiorentina in Serie A. Sempre da allenatore, ma da avversario, è rimasto imbattuto in dieci dei diciassetti incontri contro la Fiorentina in Serie A (9V, 1N). Con Pioli alla guida il Milan ha vinto entrambe le gare casalinghe contro la Fiorentina in campionato: 2-0 il 29 novembre 2020 e 1-0 l'1 maggio 2022.

Fonte: acmilan.com