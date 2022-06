Milan, Financial Times: “Ecco le ambizioni di Gerry Cardinale”

Il passaggio del Milan a RedBird Capital continua a far discutere anche all’estero. Il prestigioso 'Financial Times' parla di Gerry Cardinale

Carmelo Barillà

Il passaggio del Milan a RedBird Capital continua a far discutere anche all’estero. Il prestigioso 'Financial Times' parla di Gerry Cardinale, del futuro e delle ambizioni del club. Non viene tralasciato, però, il lavoro fatto da Elliott in questi anni, che viene definito: "ambizioso e di successo".

Su RedBird Capital e sul suo fondatore, prossimo proprietario del Milan, Gerry Cardinale, il 'Financial Times' traccia un profilo più che positivo ripercorrendo tutti i suoi successi. Le priorità di Cardinale per il club rossonero saranno la crescita della qualità di squadra con l’obiettivo di mantenerla ad alti livelli in Italia ed in Europa. Ma non solo, l’idea ambiziosa e unica sarebbe quella di creare attorno al brand Milan una piattaforma mediatica e di intrattenimento che sia all’altezza della storia del club rossonero.

Ma c'è spazio anche per qualche perplessità. Il 'Financial Times' le trova nel progetto del nuovo stadio. Qualche dubbio sul tira e molla precedente l'arrivo di RedBird e sull'idea di procedere da soli o con l'Inter. Ma, a parte questo, i tifosi del Milan possono stare tranquilli. Il 'Financial Times', autorità in materia, non fa che parlare bene di RedBird e di Gerry Cardinale. Milan, le top news di oggi: esclusiva Brambati, piace Junior Traore.