Milan, finalmente c’è Giroud: il francese oggi si allenerà in gruppo

Olivier Giroud, calciatore del Milan, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi. Sarà a disposizione per il Napoli

Sta per tornare Olivier Giroud . Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan sarà a disposizione per la partita contro il Napoli, in programma domenica sera a San Siro. Nella giornata di ieri ha lavorato a parte, ma oggi invece si allenerà con il resto della squadra.

Ovviamente Giroud non partirà titolare domenica sera, ma potrebbe essere utile a gara in corso. Zlatan Ibrahimovic sta giocando tanto e dunque il francese sarà fondamentale per rifiatare lo svedese o giocarci assieme in caso di punteggio negativo. In attesa di ritrovare Ante Rebic e Rafael Leao (per il croato corsa in campo, per il portoghese solo palestra), l'ex Chelsea è una pedina fondamentale per Pioli.