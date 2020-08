Milan, festeggia oggi 38 anni l’ex terzino Luca Antonini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luca Antonini, nato a Milano il 4 agosto 1982, compie oggi 38 anni. L’ormai ex terzino – attualmente infatti fa il procuratore – ha giocato nel Milan per 5 stagioni, dal 2008 al 2013.

In queste 5 stagioni Antonini ha collezionato 111 partite, segnando un solo gol. L’unica marcatura l’ha realizzata contro la Juventus a San Siro il 15 maggio 2010 (3-0 il risultato finale per i rossoneri). Il suo palmares con il Milan vanta 1 Scudetto e 1 Supercoppa italiana. Anche il Milan stesso gli ha dedicato un post sui profili social per fare gli auguri ad Antonini.

