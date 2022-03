Milan, Ferrer: “La vittoria con i rossoneri ci fa capire che tutto è possibile”

Ferrer, dello Spezia, ha parlato del successo raggiunto con i rossoneri, che continua a dare fiducia alla squadra ligure. Le sue parole.

In campionato lo Spezia ha fatto diverse imprese, tra cui una vittoria con il Milan in trasferta e una con il Napoli, di cui ha parlato Salva Ferrer, spagnolo classe 1998 bianconero ai microfoni di DAZN: ha sottolineato come ci sia sempre la possibilità di fare punti e che siano proprio queste partite a farglielo capire. Di seguito tutte le sue parole: “Queste partite con Napoli e Milan ci fanno capire che ogni partita bisogna lottare e c’è la possibilità di fare punti, al di là della forza dell’avversario. Siamo consapevoli di dover fare il massimo, ma anche che non è impossibile vincere”. Milan, le top news di oggi: le condizioni di Giroud, ultime su Sanches