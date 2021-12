Milan, Ferrari: “A gennaio mi aspetto uno o due innesti”

Ferrari, noto operatore di mercato, ha parlato di ciò che il Milan potrebbe e dovrebbe fare a gennaio. Ecco tutte le sue parole.

Sta finendo l'anno e ciò significa che sta per arrivare il mercato di gennaio, in cui il Milan dovrà necessariamente fare qualcosa. I rossoneri hanno bisogno di un nuovo difensore centrale e probabilmente proveranno anche a fare qualche altra operazione. Bisogna rinforzare soprattutto la trequarti e poi c'è l'incognita centrocampo per qualche settimana. Di questo ha parlato Fabrizio Ferrari, noto operatore di mercato, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, dichiarando di aspettarsi almeno un paio di innesti. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Il mercato che mi aspetto a gennaio prevede che inevitabilmente il Milan rimpinguerà l’organico. Mi aspetto uno o due innesti". Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>