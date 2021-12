Milan, Ferrara: “Corsa per il titolo sarà una sfida ad armi pari”

Ferrara, ex difensore, ha parlato della lotta per lo Scudetto di questa stagione, che vede il Milan protagonista e al momento al primo posto.

Una lotta apertissima per lo Scudetto quella di quest'anno, con il Milan che al momento guida la fila, da capolista, anche se secondo Ciro Ferrara non è abbastanza per definire la squadra rossonera la favorita. L'ex difensore ha parlato ai microfoni del Mattino. Ecco le sue parole: "Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Sono tutte e quattro sullo stesso livello e con identiche chance di vincere lo Scudetto. Ho detto da qualche mese che il campionato lo avrebbe vinto un allenatore che non è mai salito sul gradino più alto, mi pare che la tendenza ormai sia questa. Trionferà uno tra Inzaghi, Pioli, Spalletti o Gasperini".