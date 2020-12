Milan Femminile, le rossonere chiudono alla grande il 2020

MILAN NEWS – Un’altra vittoria, per chiudere il 2020 nel modo migliore. Le rossonere al Vismara vincono un altro scontro diretto, contro il Sassuolo, e restano in scia alla Juventus capolista. I gol di Giacinti e Spinelli, al terzo gol stagionale per festeggiare nel modo migliore il compleanno di ieri, lanciano il Milan a 27 punti su 30 disponibili, mai partenza è stata migliore per le rossonere. La vittoria arriva sotto gli occhi dell’AD rossonero Ivan Gazidis, al termine di una partita delicata già in partenza, resa complessa dalla qualità e dalla spavalderia offensiva del Sassuolo. Ma il Milan di Mister Ganz è quadrato, compatto e può ringraziare Korenčiova, decisiva in due occasioni sullo 0-0. A sbloccare la partita la solita Valentina Giacinti, sempre implacabile in zona gol, in un momento di totale equilibrio del match. A chiudere il discorso il bel colpo di testa di Spinelli, che conferma il suo vizio per il gol. Dopo Roma e Fiorentina, il Milan vince il terzo big match consecutivo, allunga a +5 sul Sassuolo ed esce con la porta imbattuta anche contro le nero-verdi, a conferma di una solidità difensiva davvero importante. Appuntamento al 2021, per continuare a credere in grandi obiettivi!

LA CRONACA

Il Sassuolo, formazione terza in classifica, inizia forte e chiama subito Korenčiova alla grande parata sul colpo di testa di Miashi. La reazione rossonera è veemente e si concretizza con una chance enorme, fallita da Dowie, che al 22′ colpisce la traversa di sinistro da pochi passi. Ancora Milan al 34′: potente discesa di Bergamaschi a destra, cross per Tucceri Cimini, il cui mancino al volo esce di poco. A inizio ripresa, risponde di nuovo presente Korenčiova, che toglie dall’angolino il sinistro molto preciso di Dubcova. Da entrambe le parti, protagonisti i portieri: al 52′ Lemey si esalta sul tuffo di testa di Dowie, imbeccata dal cross di Bergamaschi da destra. Passano pochi minuti e il Milan trova il vantaggio: al 56′ Spinelli lancia in profondità per Giacinti, che si lancia nello spazio e batte in uscita Lemey. L’occasione per il raddoppio capita sui piedi di Grimshaw al 59′, ma il suo destro a botta sicura viene rimpallato. Il Sassuolo però reagisce e sfiora l’1-1 con la solita Miashi, che su punizione colpisce in pieno il palo. Le rossonere tengono botta e raddoppiano anche: al 76′, su corner di Vero, Spinelli salta più in alto di tutti e batte Lemey. Nel finale, Ganz si copre e blinda il risultato.

IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 2-0

MILAN (3-5-2): Korenčiova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw (29’st Čonč), Jane, Vero, Tucceri Cimini (42’st Vitale); Dowie (32’st Salvatori Rinaldi), Giacinti (42’st Šimić). A disp.: Piazza, Rask, Rizza, Tamborini, Nano. All.: Ganz

SASSUOLO (4-3-1-2): Lemey; Santoro, Orsi (24’st Battelani), Filangeri, Philtjens; Mihashi, Lenzini Dubcova (42’st Monterubbiano); Bugeja; Cambiaghi (9’st Pirone), Tomaselli (42’st Pondini). A disp.: Rossi, Brignoli, Sassi, Pellinghelli, De Bona. All.: Piovani

Arbitro: Ricci di Firenze.

Gol: 11’st Giacinti (M), 31’st Spinelli (M).

Ammoniti: 17′ Filangeri (S), 25’st Bergamaschi (M).

Fonte: acmilan.com

