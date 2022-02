Milan, febbraio è il mese giusto per mettersi alla prova

Prima Squadra del Milan attesa dal Derby e da sfide chiave in A e Coppa Italia, scontri importanti per Femminile e Primavera.

Gennaio è stato un mese agrodolce per i rossoneri di Stefano Pioli, attesi ora da nuovi impegni per testare le proprie ambizioni. Febbraio parte col botto: il secondo Derby stagionale contro l'Inter, subito dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, e il Quarto di Finale di Coppa Italia con la Lazio a San Siro. In programma anche tre impegni di campionato da non sottovalutare, contro squadre della seconda metà della classifica: occasioni per aggiungere punti in vista della volata finale in primavera.

SERIE A

Inter-Milan: sabato 5 febbraio, ore 18.00, San Siro - 24ª giornata (DAZN)

Milan-Sampdoria: domenica 13 febbraio, ore 12.30, San Siro - 25ª giornata (DAZN e SKY)

Salernitana-Milan: sabato 19 febbraio, ore 20.45, Stadio Arechi - 26ª giornata (DAZN e SKY)

Milan-Udinese: data da definire, San Siro - 27ª giornata (da definire)

COPPA ITALIA

Milan-Lazio: mercoledì 9 febbraio, ore 21.00, San Siro - Quarti di Finale (Canale 5)

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Esami in vista anche per le rossonere di Maurizio Ganz, protagoniste di un ottimo avvio di 2022 con la combattuta Finale di Supercoppa e le vittorie in Serie A e Coppa Italia Femminile. Programma mensile più ridotto ma ancor più significativo: in Coppa il ritorno contro la Sampdoria al Vismara, in campionato gli appuntamenti contro Lazio e soprattutto Sassuolo, in uno degli scontri diretti nella corsa alla prossima Champions League.

SERIE A

Milan-Lazio: sabato 5 febbraio, ore 12.30, CS Vismara - 14ª giornata

Sassuolo-Milan: data da definire, Stadio Ricci (Sassuolo) - 15ª giornata

COPPA ITALIA

Milan-Sampdoria: sabato 12 febbraio, ore 14.30, CS Vismara - Quarti di Finale (ritorno)

Fonte: acmilan.com

