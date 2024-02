Milan primo club in Europa ad offrire la Fan Cam: ecco di cosa si tratta

Quella della AR Fan Cam è solo l’ultima delle molte iniziative digitali che il Club rossonero ha pensato per coinvolgere sempre più attivamente i propri tifosi, con oltre 1,3 milioni dispettatori che hanno assistito alle partite casalinghe del Milan, fino ad oggi, in questa stagione. Sempre a San Siro è attivo, infatti, il Photo Wall che consente ai tifosi di condividere un selfie di giornata, scattato dagli spalti dello stadio, e vivere un momento da protagonista sui maxischermi, tramite slideshow dedicato nell’immediato pre-partita.

Sul Portale Competition, inoltre, si possono trovare tutti i concorsi del Club e dei suoi Partner dedicati ai tifosi. Con la possibilità di vincere maglie autografate, biglietti per le partite e moltissime altre esperienze a tinte rossonere. Iscrivendosi a MyMilan su together.acmilan.com, inoltre, è possibile vincere il 4th Kit AC Milan 2023/24. È sufficiente registrarsi e rispondere a quattro semplici domande per poter essere estratti tra i fortunati vincitori della quarta maglia. In questa stagione, sono quasi 500mila le partecipazioni sul portale a premi rossonero. Moltissime che provengono da Francia, Regno Unito, Germania e USA. A dimostrazione della vocazione internazionale del Club, che vanta oltre 550milioni di simpatizzanti in tutto il mondo.