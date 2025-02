Milan, facciamo il punto sulle liste: tra Serie A e Champions League

Le squadre ancora in corsa in Champions League, Europa League e Conference League possono infatti registrare un massimo di tre nuovi giocatori dopo il completamento della fase campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta. A partire dalla stagione 2018/19, ricordiamo, non ha più valenza se quei giocatori hanno già giocato nella competizione per un altro club, anche se il club in questione è ancora in corsa nella competizione. Questo spiega così la possibilità per Santiago Gimenez di giocare nella sfida dei Play-Off tra Milan e Feyenoord, suo ormai ex club. Eppure, dato che i rossoneri hanno ingaggiato ben 5 giocatori, due di questi non potranno essere inseriti nella lista per la Champions League.