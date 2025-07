Milan, esordio show di Camarda col Lecce: tripletta in 45 minuti

Francesco Camarda, in prestito dal Milan al Lecce, segna una tripletta all’esordio in amichevole: che inizio per il baby bomber giallorosso!

Francesco Camarda, il baby attaccante di proprietà del Milan, arrivato in prestito al Lecce nelle scorse settimane, in conferenza stampa sull’obiettivo personale di gol aveva dichiarato: "L’ho fissato ma lo tengo per me. Lo dirò a fine campionato."