Milan, Sabatini: “Esonero di Fonseca? La gestione è stata ridicola”

Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, ha commentato così la gestione dell'esonero di Fonseca. "La spettacolarizzazione che stiamo vivendo in diretta, ne beneficiamo e siamo tutti contenti a livello giornalistico. Quello che sta succedendo al Milan è ridicolo, per essere garbati. Ridicolo. Queste cose non succedono in Italia neanche in terza categoria. Non sono gli americani, non è giustificazione: Furlani è italiano, Scaroni è italiano, Moncada è francese, Ibrahimovic è svedese. Questo è il Milan eh". LEGGI ANCHE: Milan da Fonseca a Conceicao: tutti gli aggiornamenti | LIVE News >>>