Esonero Fonseca, Longhi: “Chi ama il Milan caccerebbe chi comanda in società”

Il giornalista e telecronista sportivo Bruno Longhi ha criticato duramente il Milan e coloro che stanno in società. Il tutto è un riferimento a quanto successo ieri sera: i rossoneri hanno pareggiato contro la Roma ( 1-1 , gol di Reijnders e Dybala ) e, dopo il match, Paulo Fonseca è stato esonerato . Già durante la partita, circolavano voci sul suo possibile esonero. Il suo successore sarà l'ex allenatore del Porto Sergio Conceicao , che esordirà sulla panchina del Diavolo il 3 gennaio contro la Juventus in Supercoppa Italiana .

Sul suo profilo X, Bruno Longhi ha criticato in modo duro i principali responsabili di tutto questo, cioè dirigenza e società rossonera. Ecco le sue parole: "Tutti coloro che vogliono bene al Milan vorrebbero cacciare quelli che comandano in società per evidente e manifesta incapacità. Ma sarebbe utopia E quindi quelli che comandano scelgono la soluzione più facile e percorribile: cacciare l'allenatore. Che è pure colpevole, ma non quanto loro".