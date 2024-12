Pertanto, dopo aver ricevuto fiducia in questi mesi, per Fonseca - alla fine - quasi inevitabilmente si sono chiuse le porte del Milan: ma chi ha deciso, fattivamente, per il suo esonero?

"È stato direttamente Gerry Cardinale a decidere per il cambio tra Paulo Fonseca e Sergio Conceicao - il commento di Conterio -. Il proprietario del Milan non è passato da Zlatan Ibrahimović per la scelta in panchina ma ha deciso direttamente lui e non il suo uomo sul campo".