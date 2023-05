Milan escluso dalle Final Four della Supercoppa Italiana: ecco perché

Il Milan non potrà partecipare alle Final Four della Supercoppa Italiana 2023-2024: ecco il motivo per il quale i rossoneri non ci saranno

Il Milan non prenderà parte alle Final Four della Supercoppa Italiana 2023-2024. Il motivo? Con la vittoria della Lazio in extremis contro la Cremonese per 3-2, la squadra allenata da Maurizio Sarri ha blindato il terzo posto in classifica, anche se in questo momento si trova in seconda posizione a più due sull'Inter terza. Dunque i biancocelesti parteciperanno sicuramente, in quanto il terzo slot per la partecipazione alle Final Four è già stato occupato dall'Inter che solamente pochi giorni fa ha conquistato la Coppa Italia. E il quarto? Sarà occupato dalla Fiorentina, squadra che ha disputato la finale di Coppa Italia contro la squadra allenata da Simone Inzaghi. Segui qui il LIVE del secondo tempo di Juventus-Milan >>>