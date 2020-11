Milan, Eranio: “A Tonali servirà un anno per esprimersi al meglio” | News

Ultime Notizie Milan: le parole di Eranio su Tonali

MILAN NEWS – Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha parlato di Sandro Tonali. Ecco cosa ha detto.

"E' un ragazzo giovane e bravo che deve crescere. E' giusto aspettarlo. La maglia del Milan è pesante ed è arrivato in un gruppo nuovo. Queste gare gli fanno bene per crescere. Ci si aspetta molto da lui perché lo si è visto all'opera al Brescia ed è piaciuto a tutti. Verrà fuori ma col tempo. Quanto tempo gli serve? Tutto l'anno perché non giocando da titolare non può trovare il ritmo partita e in più si sente sempre sotto esame. E le eventuali scoppole potranno servirgli comunque come insegnamento".