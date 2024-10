L’Empoli è la seconda miglior difesa: merito anche dell’ex Milan Vasquez

"Ho l'occasione di dimostrare che sono pronto"

Vasquez è approdato nel calcio europeo a gennaio 2023, acquistato dal Milan. Non ha però mai avuto la possibilità di esordire con i rossoneri, essendo stato bloccato da Maignan, Tatarusanu e Mirante. Il club milanese lo ha prelevato dal Guaraní. Una società paraguaiana con sede a Asunción, dove il portiere ha giocato dal 2020 al 2023, esordendo anche in Coppa Libertadores. In una recente intervista al Magazine di Lega Serie A, il portiere sudamericano ha voluto esprimere la sua gratitudine a mister D'Aversa e al suo staff per la fiducia ricevuta. Vasquez ha sottolineato di essere pronto a tutto: "L’Empoli è come una vetrina che promuove tanti giovani. Ho l’occasione di farmi notare e dimostrare che sono pronto a giocare in qualsiasi grande club". LEGGI ANCHE: Milan, Ordine: “Abraham da sagra paesana. Fonseca, che martellata. Con Conte …”