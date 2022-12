Milan, un nuovo ufficio a Dubai: conferma dell’impegno con Emirates

Milan e Emirates hanno rinnovato una partnership che va avanti da 15 anni. Ma non è tutto: a Dubai il club rossonero vuole mettere radici

AC Milan e Emirates hanno annunciato in data odierna il rinnovo della loro lunga partnership. Emirates continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, proseguendo un proficuo rapporto di collaborazione che dura da oltre 15 anni.

La collaborazione tra AC Milan e Emirates conferma l'impegno del Club a rafforzare la propria presenza fisica in Medio Oriente, regione strategicamente fondamentale per i Rossoneri. Il calcio è lo sport più popolare e praticato in un territorio nel quale AC Milan conta oltre 2,5 milioni di sostenitori.